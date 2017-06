(jan) - Er ist einfach richtig stark auf Rasen. Und der Nächste, der das zu spüren bekam, war der Weltranglistenzehnte. Tennisprofi Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) hat am Samstag im Halbfinale des ATP-Turniers von 's-Hertogenbosch (NL/660 375 Euro) unerwartet gegen Alexander Zverev gewonnen.

Alexander Zverev hatte dem Luxemburger wenig entgegenzusetzen.

Foto: AFP/LW-Archiv

Beim 7:6 (7:5), 6:2 ließ der Luxemburger keinen einzigen Breakball seines Kontrahenten zu - und war bei den eigenen Gelegenheiten zur Stelle. Von den acht Breakchancen nutzte Muller zwar nur zwei, doch die reichten am Ende zum Erfolg.

"Das war definitiv eines meiner besten Matches in dieser Saison", erklärte Muller. "Ich hab von Anfang an sehr gut gespielt. Jeder weiß, dass Sascha (Zverevs Spitzname, Anm. d. Red.) ein zäher Spieler ist und bereits einige große Turniere gewonnen hat, deshalb bin ich sehr glücklich es geschafft zu haben."

Muller: "Meine beste Zeit"



Nun steht der 34-Jährige wie schon 2016 im Finale des Rasenturniers. Es ist nach Sydney (Hartplatz, Turniersieg) und Estoril (E/Sand, Niederlage) bereits das dritte ATP-Finale für Muller in 2017 - und das auf drei unterschiedlichen Belägen. Das hat in diesem Jahr noch kein Spieler geschafft.

Im Endspiel trifft Muller am Sonntag (ab 14.30 Uhr) auf den kroatische Aufschlagriesen Ivo Karlovic (24). Den 2,11 m großen mittlerweile 38-Jährigen hatte Muller im vergangenen Jahr im Halbfinale bezwungen. Ein gutes Omen also für den zweiten ATP-Titel seiner Karriere.



"Es stimmt, dass ich einer der Älteren auf der Tour bin, aber ich habe in diesem Jahr meine beste Zeit. Ich war in den vergangenen Jahren verletzungsfrei und in der Lage, viele Turniere zu spielen. Das hat mir viel geholfen", sagte der stolze Gewinner.

