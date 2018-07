Für Gilles Muller beginnt das Wimbledonturnier 2018 am Montag mit dem ersten Spiel um 12.30 MESZ auf Platz sieben. Gegner ist Michael Mmoh aus den USA, 119. der Weltrangliste.

Muller spielt um 12.30 Uhr

David THINNES Für Gilles Muller beginnt das Wimbledonturnier 2018 am Montag mit dem ersten Spiel um 12.30 MESZ auf Platz sieben. Gegner ist Michael Mmoh aus den USA, 119. der Weltrangliste.

Der Spielplan steht fest: Gilles Muller (Weltranglistenposition: 60) wird das erste Spiel des Tages auf Platz sieben bestreiten. Um 12.30 MESZ bekommt der Luxemburger es mit Michael Mmoh (USA/119) zu tun.

Beide Spieler haben noch nicht gegeneinander gespielt. Der 20-jährige US-Amerikaner war in der Qualifikation am Start, verlor in der dritten Runde und kam dann als Lucky Loser ins Hauptfeld.