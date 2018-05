Muller spielt gegen Gulbis

Gilles Muller (ATP 68) hat sich bei den US Open in New York auch nicht von Ernests Gulbis (53) stoppen lassen. Die Luxemburger Nummer eins im Männertennis behauptete sich in einer packenden Vier-Satz-Partie mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Letten und steht somit nun in der dritten Runde.