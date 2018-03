Gilles Muller hat am Donnerstag seine Teilnahme am Abstiegsspiel des Davis-Cups gegen Georgien im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette bestätigt.

Muller spielt gegen Georgien

Am 7. und 8. April spielt Luxemburgs Davis-Cup-Team in der Europa-/Afrikazone II gegen Georgien um den Abstieg: Mit dabei sein wird Gilles Muller, Nummer 28 der Weltrangliste.



Auf das Erstrundenspiel in Rumänien hatte Muller verzichtet. Das FLT-Team war dort mit 1:4 unterlegen.