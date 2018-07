Das Zweitrundenduell Gilles Muller gegen Philipp Kohlschreiber ist am Mittwoch als drittes Spiel nach 12.30 Uhr (MESZ) auf Platz acht angesetzt.

Muller spielt auf Platz acht

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 60) muss sich am Mittwoch etwas gedulden, ehe er sein Zweitrundenduell in Wimmbledon gegen Philipp Kohlschreiber (D/27), Nummer 25 der Setzliste, angehen kann: Die Begegnung ist als drittes Spiel nach 12.30 Uhr (MESZ) auf Platz acht angesetzt. Vor dem Mullermatch sind eine Frauen- und eine Männerbegegnung angesetzt. Das Duell Muller gegen Kohlschreiber wird also voraussichtlich gegen 16.00 Uhr (MESZ) beginnen.



Mandy Minella hat am Mittwoch noch frei. Ihre Erstrundenpartie in der Doppelkonkurrenz mit Anastasija Sevastova (LAT) gegen Georgina Garcia Perez (E) und Fanny Stollar (HUN) findet am Donnerstag statt.