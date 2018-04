Mit seinem Erstrundensieg in Monte Carlo hat Tennisprofi Gilles Muller Selbstvertrauen getankt. In der nächsten Runde wartet ein deutscher Spitzenspieler.

Muller sorgt für Start nach Maß

Jan Morawski Mit seinem Erstrundensieg in Monte Carlo hat Tennisprofi Gilles Muller Selbstvertrauen getankt. In der nächsten Runde wartet ein deutscher Spitzenspieler.

Von wegen Sand im Getriebe: Tennisprofi Gilles Muller hat am Montag einen Start nach Maß in die Sandplatzsaison gingelegt. Beim ATP-Mastersturnier in Monte Carlo (5,23 Millionen Euro) besiegte der Luxemburger seinen Kontrahenten Florian Mayer (D/74) mit 7:5, 6:4. Der Jubel des Linkshänders zeigte, wie wichtig es ist, in der Vorbereitung auf Roland Garros (25. Mai bis 10. Juni) mehr und mehr Selbstvertrauen zu tanken.

Mit ordentlich Rückenwind startete Muller in die Partie. Doch die 2:0-Führung für den Luxemburger machte Mayer mit einem Rebreak gleich wieder wett. Da sich beide Spieler schwer taten ein druckvolles Angriffsspiel aufzuziehen, entwickelte sich im ersten Durchgang eine zähe Partie. Vor allem Muller verpasste es ein ums andere Mal nach erfolgsversprechenden Grundschlägen ans Netz zu gehen.

Duell mit Alexander Zverev

Dies änderte der Luxemburger pünktlich zum Ende des ersten Satzes. Beim Stand von 6:5 spielte Muller mutiger, setzte sein Gegenüber mit guten Returns mehr und mehr unter Druck und holte sich den Durchgang.

Doch die Freude inklusive geballter Faust währte nur kurz. Auf Mayers Break zu Beginn des zweiten Satzes hatte Muller bei gegnerischem Aufschlag aber gleich die passende Antwort. Es sollte nicht die einzige Parallele zum ersten Durchgang sein: Als es wichtig wurde, also beim Stand von 5:4, packte Muller erneut seine besten Schläge aus. Nach einem völlig verunglückten Stopp des Deutschen, der mittlerweile mit Schmerzen im Schlagarm zu kämpfen hatte, zeigte sich Muller bei seinem ersten Matchball eiskalt.

In der zweiten Runde trifft Mulles auf den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (4), der in Runde eins von einem Freilos profitierte.