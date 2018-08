Das Abenteuer von Gilles Muller beim Challengerturnier in Vancouver ist vorbei. In der zweiten Runde kam das Aus für den besten Luxemburger Tennisspieler.

Muller scheitert in Runde zwei

Joe GEIMER Das Abenteuer von Gilles Muller beim Challengerturnier in Vancouver ist vorbei. In der zweiten Runde kam das Aus für den besten Luxemburger Tennisspieler.

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 114) findet nicht mehr über längere Zeit in die Erfolgsspur zurück. Auch beim Challengerturnier in Vancouver (CAN) konnte die Luxemburger Nummer eins keine Serie von Siegen hinlegen. In der ersten Runde des mit 100.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers hatte sich Muller noch mit 6:4, 4:6, 6:3 gegen den Weltranglisten-212. Christopher Eubanks (USA) behauptet, doch in Runde zwei kam dann das Aus. Am späten Mittwochabend Luxemburger Zeit traf Muller auf den Deutschen Yannick Maden (131) und musste sich in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7 (7:9) geschlagen geben.