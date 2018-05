Gilles Muller kommt in der Saison 2018 nicht auf Betriebstemperatur: In Estoril scheiterte der Luxemburger Tennisspieler in seiner ersten Partie gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Muller scheitert früh

Joe GEIMER

Das Abenteuer von Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) beim ATP-Turnier in Estoril (P) war nach rund anderthalb Stunden beendet. Beim mit 561 345 Euro dotierten Sandplatzturnier an der portugiesischen Atlantikküste war für die Luxemburger Nummer eins im Männertennis in der zweiten Runde Endstation.

Nachdem der an vier gesetzte Linkshänder in der ersten Runde noch in den Genuss eines Freiloses gekommen war, musste er am Donnerstagabend gegen den aufstrebenden US-Amerikaner Frances Tiafoe (64) ran. Muller musste sich nach 1.32' in zwei Sätzen mit 4:6, 5:7 gegen den 20-Jährigen geschlagen geben. Auch 13 Asse reichten dem 34-jährigen Luxemburger nicht, um den Unterschied auszumachen.



Muller schwächelte vor allem beim Abwehren der Breakbälle. Tiafoe nutzte vier von fünf Gelegenheiten, um seinem Gegenüber den Aufschlag abzunehmen. Noch ärgerlicher: Muller lag im zweiten Durchgang zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung und musste den Satz dennoch mit 5:7 abgeben.



Die Niederlage setzt eine bislang enttäuschende Saison 2018 fort: Die Nummer 28 der Welt musste sich diesem Jahr auf der ATP-Tour in 16 Begegnungen zehn Mal geschlagen geben.