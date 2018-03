Gilles Muller misst sich in der zweiten Runde des Masters-Turniers von Miami mit dem Russen Mikhail Youzhny. Die Bilanz spricht für Mulles.

Muller kreuzt mit Youzhny die Klingen

Joe Turmes Gilles Muller trifft in der zweiten Runde des Masters-Turniers von Miami auf einen Gegner, der ihm liegt.

Gilles Muller kennt seinen Gegner in der zweiten Runde des Masters-Turnier von Miami (7,97 Millionen US-Dollar). Der Linkshänder (Weltranglistenposition: 28) trifft auf einen alten Bekannten. Es geht gegen den Russen Mikhail Youzhny (102), der sich in der ersten Runde gegen den Argentinier Guido Pella (61) in zwei Sätzen durchgesetzt hat.



Muller traf bislang sechs Mal auf den Russen, vier dieser Duelle hat er für sich entschieden. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewann er im vergangenen Jahr beim Hallenturnier in Sofia.