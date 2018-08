Muller kämpft sich in Runde zwei

Gilles Muller (ATP 52) steht beim ATP-Hartplatzturnier in Atlanta (USA/659 070 US-Dollar) in der zweiten Runde. In der ersten Runde des Hauptfelds setzte sich der Linkshänder, der an Position sieben gesetzt ist, klar mit 6:2, 6:1 gegen den Lokalmatadoren Donald Young (54) durch.