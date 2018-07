Tennisprofi Gilles Muller hat beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh gewonnen. Die beiden spielten fünf Sätze.

Muller kämpft sich durch

Jan MORAWSKI Tennisprofi Gilles Muller hat beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh gewonnen. Die beiden spielten fünf Sätze.

Das Tennisjahr 2018 ist für Gilles Muller (Weltranglistenposition: 60) bislang eine einzige Enttäuschung. Da kommt das wichtigste Tennisturnier des Jahres gerade recht, in dem der Luxemburger im vergangenen Jahr mit dem Sieg gegen Rafael Nadal einen Riesenerfolg gefeiert hatte. Zum Auftakt in Wimbledon trifft Muller am Montagmittag auf den 20 Jahre alten US-Amerikaner Michael Mmoh (119).

Gilles Muller - Michael Mmoh 7:5

Gleich im ersten Satz schien der heilige Rasen im Londoner Vorort seine Wirkung nicht zu verfehlen. Muller setzte sich nach 50 Minuten mit 7:5 durch. Dabei konnte sich der Linkshänder einmal mehr auf seinen Aufschlag verlassen. Muller schlug acht Asse, während sein Kontrahent mit ganzen fünf Doppelfehlern nicht gleich ins Spiel fand. Der Luxemburger musste dennoch zittern, als sein Kontrahent von 1:4 auf 5:5 herankam. Der Satzball war sehenswert: Muller erlief einen Stopp und spielte den Ball diagonal vor dem am Netz wartenden Mmoh vorbei.

Gilles Muller - Michael Mmoh 7:5, 4:6

Der zweite Durchgang begann denkbar schlecht - mit einem Break für den US-Amerikaner. Diesem lief Muller bis zum Satzende hinterher. Die Folge: Der junge Herausforderer gewann mit 6:4 und glich die Begegnung damit wieder aus. Entgegen der Erwartungen rückte Mmoh ähnlich häufig ans Netz vor wie sein Gegenüber - und machte dabei sogar zwei Drittel der Punkte.

Marathon-Mann: Gilles Muller musste über fünf Sätze gehen. Foto: AFP

Gilles Muller - Michael Mmoh 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)

Im dritten Satz lieferten sich die beiden Tennisspieler ein Duell auf Augenhöhe. Besonders Muller zeigte sich bei eigenem Aufschlag wieder deutlich stärker, doch auch sein Gegenüber ließ kein Break zu. Folgerichtig ging es in den Tiebreak: eine Spezialität des Luxemburgers. Gleich zu Beginn zeigte sich Muller hellwach und ging schnell mit 4:1 in Führung. Dass Muller solche Drucksituationen bereits häufig durchlebt hat, zeigte sich auch in der Folge. Mit 7:6 (9:7) holte er sich den dritten Durchgang.

Gilles Muller - Michael Mmoh 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), 3:6

Der umkämpfte Tiebreak war in der Folge nicht der erhoffte Knotenlöser. Den vierten Satz verschlief der Luxemburger besonders zu Beginn und ließ seinen Kontrahenten früh davonziehen. Mmoh wirkte gestärkt und souverän. Im schnellsten Durchgang des Matches verwandelte der US-Amerikaner seinen ersten Satzball zum 6:3.

Gilles Muller - Michael Mmoh 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:1

Doch das Muller auch weit entfernt von seiner Topform ein Kämpfer ist, bewies er im Entscheidungssatz. Mit dem frühen Break zum 2:0 setzte er seinen unerfahrenen Kontrahenten gehörig unter Druck. Muller spielte plötzlich sein bestes Tennis, attackierte auch bei eigenem Rückschlag und nutzte seinen ersten Matchball zum 6:1. Der Jubel und die Erleichterung des Luxemburgers waren entsprechend groß. Mit insgesamt 35 Assen und einer ordentlichen Quote beim ersten Aufschlag zog Muller in die zweite Runde ein. Insgesamt waren die beiden 3.24' auf dem Platz unterwegs.