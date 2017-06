(dat) - Gilles Muller gewinnt in 's-Hertogenbosch den zweiten Titel seiner Karriere. Im Finale setzt er sich mit 7:6 (5) und 7:6 () gegen Ivo Karlovic durch.

Es war das dritte Finale des Luxemburgers in diesem Jahr nach Sydney und Estoril. Er ist damit der einzige Profi, der auf 2017 auf drei unterschiedlichen Belägen in einem Endspiel stand. In seiner Karriere bestritt der 34-Jährige nun acht Endspiele.

"Auf den ersten Titel habe ich 16 Jahre gewartet. Es fühlt sich anders an, sicherlich weniger emotional. Aber ich bin einfach nur sehr stolz. Der erste Titel kann ein Unfall sein, der zweite nicht. Die harte Arbeit macht sich bezahlt. Ich bin vor allem sehr glücklich, im Halbfinale und Endspiel vom Start bis Ende gut gespielt zu haben", so Muller nach dem Sieg.



In der Weltrangliste egalisiert Muller sein bestes Ranking von Anfang Mai: Auf Nummer 26 wird der FLT-Spieler am Montag geführt.



Kommende Woche bestreitet Muller das ATP-Turnier (1 966 095 Euro) von Queens (GB). Erstrundengegner ist der Georgier Nikoloz Basilashvili (55).