In der Tennis-Weltrangliste wird Gilles Muller zum ersten Mal seit vier Jahren nicht mehr in den Top 100 geführt. Eléonora Molinaro hat unterdessen ihr bisher bestes Ranking erzielt.

Muller fällt aus den Top 100

In der Tennis-Weltrangliste der Männer wird Gilles Muller nicht mehr in den Top 100 geführt. Dies ist zum ersten Mal seit Juni 2014 der Fall. Damals hatte er auch, wie momentan, an einer Ellbogenverletzung laboriert. Der Linkshänder rutschte nun von Rang 92 auf Platz 104 ab. Der 35-Jährige wird seine Karriere am Saisonende beenden. In dieser Woche tritt der Linkshänder beim ATP-Hartplatzturnier in Los Cabos (MEX/808 770 US Dollar) an. In der ersten Runde geht es gegen Quentin Halys (F/150).

In der Weltrangliste der Frauen wird Mandy Minella auf Rang 144 geführt. Eléonora Molinaro hat mit Platz 425 einen neuen Karrierebestwert erzielt.