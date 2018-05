Gilles Muller wird das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres als gesetzter Spieler bestreiten. Der Luxemburger wird für die French Open in Roland Garros an Platz 31 geführt.

Muller an Nummer 31 gesetzt

David THINNES Gilles Muller wird das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres als gesetzter Spieler bestreiten. Der Luxemburger wird für die French Open in Roland Garros an Platz 31 geführt.

Eigentlich wäre Gilles Muller mit seiner aktuellen Weltranglistenposition (34) beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht gesetzt. Aber durch die Absagen von Roger Federer (CH) und Milos Raonic (CAN) steht der Luxemburger in Roland Garros (27. Mai bis 10. Juni) auf Rang 32 und ist damit gesetzt. In der Nacht zu Mittwoch kam mit dem verletzungsbedingten Verzicht von Hyeon Chung (KOR/20) eine weitere Absage hinzu: Muller ist aktuell die Nummer 31 der Setzliste. Die French Open sind das fünfte Grand-Slam-Turnier in Folge, bei dem der 35-Jährige als gesetzter Spieler antritt.



Und er könnte sogar noch weiter nach vorne rücken, denn mit Juan Martin Del Potro (ARG/6), Nick Kyrgios (AUS/23) und Andrey Rublev (RUS/31) gibt es noch einige Wackelkandidaten. Die Auslosung findet am Donnerstagabend in Paris statt. An Nummer eins gesetzt ist der Titelverteidiger Rafael Nadal (E/1) vor dem Weltranglistendritten Alexander Zverev (D).



Serena Williams nicht gesetzt



Der früheren Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams aus den USA droht in Paris unterdessen eine schwere Auslosung. Da die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nach ihrer Babypause auf Platz 453 der Weltrangliste abgerutscht ist, wird sie nicht in die Setzliste der besten 32 Spielerinnen aufgenommen."Auch in diesem Jahr werden die Turnieroffiziellen die Setzliste anhand der WTA-Rangliste aufstellen", bestätigte der französische Tennisverband. Williams könnte damit theoretisch schon in der ersten Runde auf die an Nummer eins gesetzte rumänische Weltranglistenerste Simona Halep treffen.

Der Tennisweltverband WTA diskutiert derzeit darüber, Topspielerinnen bei der Rückkehr nach einer Schwangerschaft in die Setzlisten aufzunehmen. Die Neuregelung könnte allerdings frühestens 2019 in Kraft treten. Zuletzt hatten sich Halep und die fünfmalige russische Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa für die Änderung ausgesprochen.

Nach ihrer Babypause hat die 36-jährige Williams bislang nur bei den Hartplatzturnieren in Indian Wells und Miami gespielt. Ihre Teilnahme an den Veranstaltungen in Madrid und Rom hatte sie zuletzt wegen einer fiebrigen Erkrankung abgesagt.



In den USA haben sich die Medien über dieses Vorgehen entsetzt gezeigt. Die Tageszeitung "USA Today" schreibt zum Beispiel: "Roland Garros bestraft Serena Williams, weil sie ein Baby bekommen hat."

Auch Mandy Minella wird bekanntlich im Hauptfeld in Paris antreten.