(jg) - Sven Remakel hat am Samstag den Müllerthal-Trail gewonnen. Über die längste der angebotenen Strecken (112 km) setzte sich der Luxemburger letztendlich deutlich gegen den Deutschen Matthias Krah durch. Rang drei geht an Olivier Lentz.

Remakel hatte sich im vergangenen Jahr mit Rang drei zufrieden geben müssen. Vor zwölf Monaten gewann Garry Assel. Der Luxemburger Langstreckenspezialist war in diesem Jahr nicht am Start, da er sich nach seiner Teilnahme am Mont-Blanc-Ultratrail (27.) eine Verschnaufpause gönnt.

Remakel benötigte rund elf Stunden (11.00'35'') für die Mammutdistanz von 112 km und war somit 17 Minuten schneller als Krah. Lentz lag als Dritter bereits fast zweieinhalb Stunden zurück.

Hier die Gewinner der einzelnen Kategorien:



112 km (Männer): Sven Remakel

79 km (Männer): Tom Weyer

79 km (Frauen): Josephine Anselin

39 km (Männer): Matthias Geistor

39 km (Frauen): Jessica Schaaf

18 km (Männer): Raoul Bourkel

18 km (Frauen): Virginie Deleau