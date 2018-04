Grevenmachers Fußballer profitieren in der Ehrenpromotion von einem Fehler auf dem Spielbogen. Die gewonnenen Punkte könnten im Abstiegskampf Gold wert sein.

Mühlenbach verliert am Grünen Tisch

Die Verantwortlichen des CS Grevenmacher durften sich am Donnerstagabend freuen: Da das Verbandsgericht einem eingereichten Protest des CSG recht gab, darf der Verein aus der Ehrenpromotion zwei zusätzliche Punkte einstreichen. Dabei ging es um die Meisterschaftspartie des vergangenen Wochenendes zwischen Mühlenbach und Grevenmacher. Den Gästen war aufgefallen, dass das Heimteam fünf statt der erlaubten vier transferierten Spieler auf den Spielbogen gesetzt hatte.

Die Strafe folgte am Donnerstag: Mühlenbach verliert die Partie, die eigentlich mit einem 1:1-Unentschieden geendet hatte, doch noch am Grünen Tisch mit 0:3. Die zwei hinzugewonnenen Punkte könnten für Grevenmacher überlebenswichtig sein. Dank der Zähler rangiert der CSG aktuell nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, sondern müsste in die Relegation.