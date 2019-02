Im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg hat sich Mühlenbach im Nachholspiel gegen Bissen durchgesetzt. Das Spiel endete mit 1:0.

Mühlenbach steht im Viertelfinale

Bob HEMMEN

Am Sonntag ist Mühlenbach als letzte Mannschaft ins Viertelfinale der Coupe de Luxembourg eingezogen. In der Nachholpartie setzte sich das Team vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen Bissen durch. Das einzige Tor der Partie erzielte Hodzic in der 45.'.

Die nächste Runde wird am 3. April ausgetragen, dann trifft Mühlenbach zu Hause auf den FC Progrès Niederkorn.