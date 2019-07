Bei Aufsteiger Mühlenbach gibt es schon vor der Fußballsaison in der BGL Ligue Probleme. Hasib Selimovic ist nicht mehr Trainer, nachdem es Streit mit einigen Spielern gab.

Mühlenbach hat keinen Trainer mehr

(CN/DW) - Die Blue Boys Mühlenbach müssen sich nach einem neuen Trainer umschauen, denn Hasib Selimovic musste den Aufsteiger in die BGL Ligue schon vor der Saison verlassen.

Grund dafür sind Streitigkeiten mit einigen Spielern. Bereits am Ende vergangener Woche sollen sich der Fußballverein und der Trainer getrennt haben. Beim Testspiel am Wochenende gegen Hesperingen sowie am Montag, als das Teamfoto geschossen wurde, war Selimovic schon nicht mehr anwesend.

Ein Nachfolger wurde noch nicht gefunden.