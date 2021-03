Motorsportlegende setzt auf Pereira

Im Team von Timo Bernhard startet Rennfahrer Dylan Pereira beim ADAC-GT-Masters. Nach einem erfolgreichen Jahr will er nun noch mehr.

Über mangelnde Arbeit braucht sich Dylan Pereira in dieser Saison nicht zu beklagen. Nachdem er bereits zu Beginn des Jahres seinen Einsatz in der Langstrecken-WM (WEC) auf einem Aston Martin des britischen Teams TF Sport verkünden konnte, wird der 23-jährige Rennfahrer zudem in Deutschland im renommierten ADAC-GT-Masters antreten.

Pereira wird gemeinsam mit dem 21-jährigen Deutschen Jannes Fittje auf einem Porsche 911 GT3 R der Mannschaft Team 75-Bernhard starten ...