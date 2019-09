Der Schock sitzt tief: Der 22-jährige Formel-2-Rennfahrer Anthoine Hubert starb bei einem tragischen Unfall in Spa-Francorchamps (Belgien).

Motorsport: Große Trauer um Anthoine Hubert

(dpa) - Vor dem Rennen der Formel 3 um 10.50 Uhr gab es bereits eine erste Schweigeminute. Die Mutter des verunglückten französischen Rennfahrers Anthoine Hubert aus Monaco und dessen Bruder nahmen an der Zeremonie teil.



Die Formel 1 gedenkt dem am Samstag tödlich verunglückten Formel-2-Piloten Anthoine Hubert vor dem Grand Prix von Belgien um 14.53 Uhr. Der Große Preis startet planmäßig um 15.10 Uhr. Eine Absage oder Verschiebung des Rennens kam trotz der tragischen Ereignisse am Vortag nicht in Frage. Nur der ursprünglich für Sonntag geplante Sprintwettbewerb der Formel 2 wurde als einziges Rennen abgesagt.



Der französische Nachwuchs-Rennfahrer Anthoine Hubert ist bei einem schweren Unfall während des Formel-2-Rennens im belgischen Spa-Francorchamps tödlich verunglückt. Das bestätigte der Motorsport-Weltverband FIA am Samstagabend wenige Stunden nach dem dramatischen Vorfall über Twitter.



Heartbreaking news from Spa.



Following a high-speed crash in F2, Anthoine Hubert has passed away.



Heartbreaking news from Spa.

Following a high-speed crash in F2, Anthoine Hubert has passed away.

Rest In Peace, Anthoine.

Der Formel-2-Neuling Hubert, der auch Teil des Nachwuchsprogramms von Renault war, krachte mit seinem Wagen vom Team BWT Arden nach der berüchtigten Kurve Eau Rouge zunächst in die Begrenzungsmauer und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Der Amerikaner Juan Manuel Correa konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit voller Geschwindigkeit in das Auto von Hubert.

Während sich der 20 Jahre alte Correa überschlug und sein Fahrzeug kopfüber liegenblieb, zerbrach Huberts Bolide nach dem Einschlag in mehrere Teile. Der Motorsport-Weltverband FIA erklärte, dass Hubert um 18.35 Uhr im medizinischen Zentrum an der Rennstrecke gestorben war. Er konnte nicht einmal mehr in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zustand des in Ecuador geborenen Correa ist stabil. Er zog sich Brüche an beiden Beinen sowie eine kleinere Wirbelsäulenverletzung zu, wurde im nahen Lüttich operiert und befindet sich derzeit auf der Intensivstation. Er hatte keine Chance gehabt, dem Wagen von Hubert auszuweichen. Nach dem Vorfall in der zweiten Runde wurde das Rennen sofort abgebrochen und nicht neu gestartet.

Der in Lyon geborene Anthoine Hubert war einer der Hoffnungsträger des französischen Motorsports. Im Vorjahr krönte er sich zum Meister in der GP3 und war Teil des Nachwuchsprogramms beim Formel-1-Rennstall Renault. Es nach ganz oben zu schaffen, war sein großer Traum. „Es würde mich so stolz machen, die Erfolgsgeschichte französischer Fahrer in der Königsklasse fortzusetzen“, hatte Hubert gesagt. Vor seinem letzten Rennen war er als Achter der bestplatzierte Neuling in der Formel 2 und konnte bereits zwei Saisonsiege feiern.

Reaktionen der Kollegen

Nach dem schrecklichen Unfall-Tod des französischen Motorsport-Talents Anthoine Hubert war im Fahrerlager von Spa-Francorchamps nichts mehr wie zuvor. Für gewöhnlich herrscht um die Unterkünfte der Teams am Samstagabend ausgelassene Stimmung, doch nun gab es nur entsetzte Gesichter zu sehen. Schweigen löste launige Gespräche ab, die Ohnmacht war für jeden spürbar. Der Horror-Crash des 22-Jährigen hat die gesamte PS-Szene geschockt und allen eindringlich vor Augen geführt, wie gefährlich der Sport ist.

„Alle diese Fahrer riskieren ihr Leben, sobald sie auf die Strecke gehen. Das muss mit mehr Ernsthaftigkeit anerkannt werden, denn das wird nicht getan“, schrieb Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in einem emotionalen Post bei Instagram und fand starke Worte für den verunglückten Hubert: „Anthoine ist für mich ein Held, weil er dieses Risiko eingegangen ist, um seine Träume zu verwirklichen.“

Devastating news. God bless your soul Anthoine. My thoughts and prayers are with you and your family today

„Ich kann es nicht glauben. Wir waren im gleichen Alter, wir haben zusammen mit dem Rennen angefangen und jahrelang auf der Strecke gegeneinander gekämpft“, twitterte Landsmann Ocon und postete ein gemeinsames Foto. Das tat auch Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der Formel-1-Teamkollege von Sebastian Vettel. „Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden“, postete der Monegasse bei Instagram.

Mick Schumacher war in den Unfall nicht verwickelt und konnte die Szene aus seinem Cockpit auch nicht sehen. Der 20 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher passierte die Stelle Sekunden vor dem Unglück und blieb unbeschadet. Ins Cockpit muss er am Sonntag genau wie seine Kollegen nicht steigen, die Führung der Rennserie entschied sich, das geplante Formel-2-Sprintrennen abzusagen.

Schwere Unfälle gibt es im Motorsport zwar häufiger, der Tod Huberts in Spa-Francorchamps stellte jedoch den schlimmsten Rennunfall bei einer FIA-Veranstaltung seit dem Formel-1-Rennen im Herbst 2014 in Japan dar. In Suzuka hatte der Franzose Jules Bianchi schwerste Kopfverletzungen erlitten und starb nach langer Zeit im Koma im Sommer des folgenden Jahres in Nizza.