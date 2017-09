(DW) - Tennisprofi Gilles Muller (Weltranglistenposition: 23) wird bei den Moselle Open (482 060 Euro) in Metz, die am Montag beginnen, nicht in der ersten Runde antreten. Der Luxemburger hat ein Freilos erhalten, da er an Nummer vier gesetzt ist.



In der zweiten Runde trifft Muller dann auf den Sieger der Partie zwischen Nikoloz Basilashvili (GEO/63) und einem Qualifikanten, der erst am Sonntag ermittelt wird.

In der ersten Runde des Turniers treffen unter anderem Dustin Brown (D/105) und Nicolas Mahut (F/109), Gilles Simon (F/43) und Andreas Seppi (I/86) sowie Richard Gasquet (F/30) und Denis Istomin (UZB/87) aufeinander.