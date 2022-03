Moris et Christopher Martins en patrons, Olesen séduit d’entrée

Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous. Votez!

Christophe NADIN Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous. Votez!

Luc Holtz avait opéré quatre changements par rapport au onze de base aligné contre l’Irlande du Nord. La défense s’est mieux comportée que vendredi dernier, mais l’animation offensive n’a pas apporté l’étincelle nécessaire pour mettre en danger une bien terne équipe de Bosnie sauvée par son messie Dzeko.



Anthony Moris: 2

Il a d’abord réparé une bourde de Chanot en début de match puis arrêté un envoi trop mou de Nalic et un plat du pied délivré par Prevjlak à la fin du premier acte. Son sans-faute s’est poursuivi après le repos. Canardé à bout portant par Dzeko, il s’est incliné à cinq minutes de la fin. Il méritait une clean sheet.

Florian Bohnert: 3

Sa vitesse a causé des problèmes au côté gauche de la défense locale. Il lui a manqué le geste juste quand il foudroie Hadzikadunic (6e). Son entente avec Laurent Jans a été intéressante. Remplacé par Marvin Martins (67e).

Laurent Jans: 3

Le capitaine a retrouvé son brassard dès le quart d’heure et la sortie de Maxime Chanot, visiblement victime d’un geste malencontreux de Vahid Selimovic. Avec la grinta qui le caractérise, le défenseur du Sparta est apparu à nouveau affûté et plein d’assurance.





Laurent Jans peut être satisfait avec son match. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu

Vahid Selimovic: 5

Il n’a pas totalement rassuré à droite ni au centre du trident défensif. Souvent à la limite, ses prises de risque lui ont coûté un avertissement. Sorti à la pause au profit de Dirk Carlson.

Mica Pinto: 4

Il a veillé à ne pas abandonner Olesen à son sort défensif. Son rendement offensif s’en est un peu ressenti. Son volume de jeu lui a permis de signer une meilleure seconde période.

Mathias Olesen: 3

Première titularisation et belle surprise pour ce joueur complet. Bon dans les duels, précis à la relance, il a saisi sa chance dans un secteur de jeu de plus en plus dépeuplé. Son passage de gauche à droite en seconde période s’est opéré sans heurt.

Christopher Martins: 2

Le patron est toujours là. Sentinelle, quatrième défenseur central quand il le faut et poil à gratter offensif lorsque l’occasion se présente. Dans la lignée de sa sortie face à l’Irlande du Nord.

Leandro Barreiro: 4

Positionné comme troisième attaquant, il n’a eu un impact sur le match que lorsqu’il est redescendu gratter des ballons dans le jeu. Ses courses en seconde période ont soulagé l’équipe.

Sébastien Thill: 4

Début de match timide pour l’aîné de la fratrie souvent positionné sur la même ligne que Martins. Il a pris de l’assurance au fil du match et délivré quelques caviars de sa patte gauche. Il lui a manqué un centimètre pour servir Rodrigues sur un plateau à la demi-heure de jeu. Remplacé par Yvandro Borges (73e).

Danel Sinani: 4

Moins sollicité que vendredi, le professionnel d’Huddersfield a dû reculer pour peser un peu plus sur le jeu. Sans grande réussite. Remplacé par Vincent Thill à la 45e.

Gerson Rodrigues: 4

Son incessante quête de solutions lui fait pardonner sa gourmandise qui a failli coûter un but en fin de première période. Il hérite de la meilleure occasion (55e) mais enlève trop son tir. Le suivant sera cadré (78e) mais sans danger pour Vasilj.





Vincent Thill ne s'est pat vraiment montré à son avantage. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu

Vincent Thill: 5

De retour dans un rôle d’ailier droit, il a souffert dans les duels et n’est pas parvenu à placer son tir du gauche enroulé. A la base de la meilleure occasion visiteuse.

Dirk Carlson: 4

Son sens du sacrifice a empêché la Bosnie d’ouvrir le score (77e). Ses sorties de défense ont donné de l’air au Luxembourg. Joli rebond après son match compliqué de vendredi dernier.

Marvin Martins: 4

Plus axial et plus électron libre que face à l’Irlande du Nord, le joueur de l’Austria a imposé son physique dans une fin de match épuisante.

Maxime Chanot et Yvandro Borges n’ont pas accumulé assez de temps de jeu pour être notés.

