BGL Ligue

Monnerich muss sich mit einem Punkt begnügen

Bob HEMMEN In der ersten Begegnung des 27. Spieltags der BGL Ligue gibt es am Samstagabend keinen Sieger.

Monnerich wollte zum Auftakt des 27. Spieltags der BGL Ligue unbedingt zu Hause gegen Strassen gewinnen, doch Tom Laterza und Co. sind nicht über ein 0:0-Unentschieden hinausgekommen.

In einer ausgeglichenen Partie sahen die Zuschauer nur wenige Chancen, am Ende wurden die Punkte geteilt. Monnerichs Amdy Konte sah in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte für ein Foulspiel die Rote Karte.

Strassen belegt mit 36 Zählern vorübergehend Rang neun, während Monnerich als Tabellenzwölfter mit 22 Punkten weiterhin im Abstiegskampf steckt.

