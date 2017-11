(jot) - Die Spieler des Luxemburger Fußballverbands FLF werden in Zukunft in Monnerich noch bessere Bedingungen zu jeder Jahreszeit vorfinden. Am Dienstag wurde während fünf Stunden eine Traglufthalle, ein sogenannter Airdome, aufgeblasen. Die Vorbereitungsarbeiten für die Trainingsstruktur begannen bereits im Mai.

Die Halle ist 108 m lang, 66 m breit und 19 m hoch. Bis zum Ende des Jahres wird unter der Halle ein synthetisches Spielfeld, das 100 m lang und 60 m breit ist, angelegt.



Das synthetische Spielfeld muss noch angelegt werden.

Foto: Guy Wolff

Rund 4,5 Millionen Euro kostete die Struktur, die teilweise mit UEFA-Geldern finanziert wird.