Schwimmerin Monique Olivier ist mit ihrem schottischen Universitätsteam erfolgreich unterwegs. In Norwegen gewinnt sie zwei Finals.

Schwimmen

Monique Olivier knackt Landesrekord

Jan MORAWSKI Schwimmerin Monique Olivier ist mit ihrem schottischen Universitätsteam erfolgreich unterwegs. In Norwegen gewinnt sie zwei Finals.

Während Julie Meynen, Max Mannes und Pit Brandenburger bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Kazan (RUS) am Start sind, zeigt sich Monique Olivier in Norwegen in Torform. Mit ihrem Universitätsteam aus Edinburgh (SCO) schwimmt sie beim internationalen Swim Meet in Stavanger mit.

Dabei gewann die 23-Jährige nicht nur die Finals über 200 m und 400 m Freistil, sondern stellte über die lange Strecke sogar einen neuen Landesrekord auf der Kurzbahn auf (4'09''42). Ihre alte Bestmarke (4'11''05) schwamm sie 2019 bei der EM in Glasgow.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.