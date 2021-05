Am 25. Spieltag hat es den Tabellenführer der BGL Ligue erwischt. Die Verfolger nutzen die Gunst der Stunde.

Mondorfs Fußballer stellen Fola ein Bein

Kevin ZENDER Am 25. Spieltag hat es den Tabellenführer der BGL Ligue erwischt. Die Verfolger nutzen die Gunst der Stunde.

Leader Fola musste sich Mondorf überraschend am 25. Spieltag der BGL Ligue geschlagen geben. Hesperingen und F91 haben diese Chance genutzt, um den Rückstand auf einen Punkt zu verkürzen. Fola hat allerdings eine Partie weniger bestritten.

Seit dem 4. August 2019 hatte der Tabellenführer der BGL Ligue, Fola Esch, kein Heimspiel mehr verloren. Doch am Sonntag verließ der Leader den Platz als Verlierer. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean eine 2:3-Niederlage gegen Mondorf hinnehmen.

Falade (14.') mit einem Kopfball nach einem Eckball und Mohammed (21.') per Freistoß, hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Vor der Pause konnte Folas Torjäger Hadji (34.') den Rückstand lediglich verkürzen.

In der zweiten Hälfte drückte Fola auf den Ausgleich, der auch in der 65.' gelingen sollte. Erneut war es Hadji, der ins Schwarze traf. Den Schlusspunkt setzte jedoch wieder Mondorf. In der 82.' schoss Oliveira den Siegtreffer.

Abdallah nutzt Torwartfehler

Der Tabellenzweite Hesperingen löste seine Pflichtaufgabe gegen Rosport (1:0). Der FC Swift blieb im 20. Saisonspiel in Folge ungeschlagen, während die Rosporter zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Platz gingen. Abdallah erzielte in der 41.' den Treffer des Tages. Bedanken konnte er sich bei Rosports Torwart Stemper, der keine gute Figur machte.

Adel Bettaieb (F91) jubelt gegen Differdingen nach dem Treffer zum 1:1. Foto: Yann Hellers

F91 feierte seinerseits ebenfalls einen wichtigen Heimsieg. Gegen Differdingen gab es einen 3:1-Erfolg. Dabei hatte die Partie nicht gut für die Düdelinger begonnen, denn zunächst mussten sie einen Rückstand verkraften.



Racing verteidigte den vierten Tabellenplatz. Bei den heimstarken Wiltzern gelang den Hauptstädtern dank eines Eigentors des Wiltzers Dachelet der vierte Sieg in Serie (1:0).

Niederkorn bleibt Racing allerdings auf den Fersen. Gegen Schlusslicht Etzella wurde der FC Progrès seiner Favoritenrolle gerecht. Bereits in der ersten Hälfte hatte Niederkorn dank eines Doppelpacks von Habbas die Weichen auf Sieg gestellt. Am Ende stand ein 3:1-Sieg zu Buche.

In Strassen endeten zwei Serien. Die Heimmannschaft musste nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage wieder ein Negativerlebnis hinnehmen, während Jeunesse seine Hoffnungen auf einen Europapokalplatz dank eines deutlichen 5:0-Erfolgs nach zuletzt zwei Niederlagen aufrecht erhielt.

Der Rekordmeister aus Esch legte bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg. Maazou gelang ein lupenreiner Hattrick, sodass sein Team zur Halbzeit mit 3:0 in Führung lag. Bernard traf seinerseits in der zweiten Hälfte zwei Mal.

Hostert blieb zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. In Petingen kam die Mannschaft von Trainer Henri Bossi nicht über ein 1:1 hinaus.

In einem für die Tabelle bedeutungslosem Spiel setzte sich RM Hamm Benfica mit 3:2 gegen das auswärts noch sieglose Rodange durch.





