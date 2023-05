In der ersten Begegnung des 28. Spieltags gewinnt Mondorf gegen Jeunesse. Faraji Taarimte sorgt mit einem Distanzschuss für die Entscheidung.

BGL Ligue

Mondorf tankt Selbstvertrauen für das Pokalhalbfinale

Yann DUARTE In der ersten Begegnung des 28. Spieltags gewinnt Mondorf gegen Jeunesse. Faraji Taarimte sorgt mit einem Distanzschuss für die Entscheidung.

Zum Auftakt des 28. Spieltags der BGL Ligue gewann Mondorf am Freitagabend auswärts mit 2:0 gegen Jeunesse. Die Gäste waren bereits in der 3.' durch ein unglückliches Eigentor von Milos Todorovic in Führung gegangen. In der Folgezeit hatte Jeunesse mehr Spielanteile. In der 22.' verhinderte Mondorfs Torhüter Joao Machado allerdings den Ausgleich durch eine starke Parade.

Faraji Taarimte sorgte bereits in der 33.' durch einen sehenswerten Distanzschuss für den 2:0-Endstand. Durch den Sieg rückt Mondorf in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Platz fünf vor und tankt Selbstvertrauen für das anstehende Pokalhalbfinale gegen Mersch, das am Mittwoch um 20 Uhr stattfindet.







