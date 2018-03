Der Luxemburger Fußballverband hat den Spielkalender aktualisiert. Das Nachholspiel zwischen Mondorf und Rodange wurde auf den 25. April terminiert.

Mondorf - Rodange am 25. April

Der Luxemburger Fußballverband hat das am Sonntag wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagte BGL-Ligue-Spiel zwischen Mondorf und Rodange neu terminiert.

Die Begegnung des 18. Spieltags wird nun am Mittwoch, den 25. April, ausgetragen. Der Anstoß erfolgt um 19.30 Uhr.



Das Aufeinandertreffen zwischen Norden 02 und Canach, das am Sonntag in der Ehrenpromotion ausfiel, wird am Mittwoch, den 4. April, nachgeholt.