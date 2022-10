Am achten Spieltag der BGL Ligue spitzt sich vor allem der Kampf um Rang drei zu. Sorgenkind Strassen darf spät jubeln.

BGL Ligue

Mondorf klettert, Niederkorn trauert

Jan MORAWSKI Am achten Spieltag der BGL Ligue spitzt sich vor allem der Kampf um Rang drei zu. Sorgenkind Strassen darf spät jubeln.

Während die beiden Fußballteams F91 und Hesperingen an der Spitze der BGL Ligue einsam ihre Kreise ziehen, wird der dritte Tabellenplatz immer umkämpfter. Am achten Spieltag brachte sich vor allem Mondorf in Stellung. Die Mannschaft von Trainer Manuel Correia schob sich durch einen Sieg bei Aufsteiger Monnerich auf Rang fünf vor.

Beim 2:1-Erfolg am Sonntag trafen Sami Ben Amar (43.') und Billel Abdelkadous (65.') für die Gäste, Monnerichs Toptorjäger El Hassan M'Barki (acht Saisontreffer) gelang in der 90.' nur noch der Anschluss.

Ebenfalls drei wichtige Punkte holte Strassen, das sich durch ein 4:3 gegen Wiltz ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen verschaffte. Den umjubelten Siegtreffer erzielte der eingewechselte Nicolas Perez erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Während Niederkorn eine überraschende 0:1-Niederlage in Hostert kassierte, gaben sich die Spitzenteams Düdelingen (2:0 bei Fola), Hesperingen (2:1 in Differdingen) und Racing (2:1 gegen Jeunesse) keine Blöße. Das Schützenfest des Tages feierte Titus Petingen mit einem 5:1 gegen Rosport, während sich Etzella und Aufsteiger Käerjeng mit 1:1 trennten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.