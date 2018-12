Monate voller Höhepunkte

Die Europa League ist für F91 Düdelingen vorbei. Nach dem europäischen Wettbewerb blicken einige Spieler auf die vergangenen Monate zurück.

Nach Monaten voller Höhepunkte fällt es den Düdelingern nicht leicht, einzelne Momente hervorzuheben. Besonders in Erinnerung bleibt den F91-Akteuren aber nicht nur die Gruppenphase. "Für mich persönlich war das Highlight in Cluj, als wir wussten, dass wir es tatsächlich in die Europa League geschafft haben. Wir mussten lange dafür kämpfen und sind körperlich an unsere Grenzen gegangen", erzählt David Turpel.



Auch Danel Sinani denkt noch oft an den 3:2-Sieg in Rumänien: "Wir haben dort sensationell gespielt ...