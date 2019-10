Eléonora Molinaro hat es bei den Kyotec Open in die zweite Runde geschafft. Ihre Gegnerin gab nach wenigen Minuten auf.

Molinaros Gegnerin gibt auf

Joe TURMES Eléonora Molinaro hat es bei den Kyotec Open in die zweite Runde geschafft. Ihre Gegnerin gab nach wenigen Minuten auf.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 276) ist in die zweite Runde bei den Kyotec Open in Petingen (25 000 US-Dollar) eingezogen. Die 19-jährige Rechtshänderin profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. Die weißrussische Qualifikantin Anna Kubareva (552) hatte mit Problemen am rechten Unterarm zu kämpfen. Dabei war sie gut in die Begegnung gestartet und führte bereits mit 2:0.

In der zweiten Runde trifft Molinaro am Donnerstag auf die an zwei gesetzte Niederländerin Arantxa Rus (104).