Molinaro zum Auftakt gegen Vögele

Jan MORAWSKI Bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open beginnt die Qualifikation für Eléonora Molinaro mit einem Match gegen eine Schweizerin.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 280) trifft in der ersten Qualifikationsrunde der BGL BNP Paribas Luxembourg Open auf Stephanie Vögele (132). Das ergab die Auslosung am Freitag. Die 29 Jahre alte Schweizerin ist in der Qualifikation an Nummer vier gesetzt.

Molinaro (19 Jahre) will am Samstag (nicht vor 14 Uhr) mit den heimischen Fans im Rücken für eine Überraschung sorgen. Vögele spielte bereits 2015 in Kockelscheuer und scheiterte erst im Halbfinale an Mona Barthel aus Deutschland (129).