Molinaro zieht souverän ins Achtelfinale ein

Joe TURMES Eléonora Molinaro hat auch die zweite Runde beim Juniorinnenturnier von Roland Garros überstanden. Die Russin Elina Avanesyan war chancenlos.

Eléonora Molinaro (Juniorinnen-Weltranglistenposition: 9) steht im Achtelfinale beim Juniorinnenturnier von Roland Garros. In der zweiten Runde hatte das an sechs gesetzte Nachwuchstalent am Montag keine Probleme mit der Russin Elina Avanesyan (RUS/44).



6:2, 6:2 lautete das Ergebnis nach knapp mehr als einer Stunde. Im Achtelfinale trifft die Luxemburgerin am Mittwoch auf die Siegerin des Duells zwischen Lea Ma (USA/43) und der an neun gesetzten Elisabetta Cocciaretto (I/12).