Molinaro verliert im Finale

Eléonora Molinaro hat das Finale von Antalya verloren und ihren dritten Titel auf der ITF-Tour verpasst.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 525) bestritt am Sonntag in Antalya (TUR) ihr fünftes Finale auf der ITF-Tour. Beim mit 15 000 US-Dollar Turnier verlor die an zwei gesetzte FLT-Spielerin mit 4:6 und 4:6 gegen die an Nummer drei gesetzte Maryna Chernyshova (UKR/571).



In Antalya hatte Molinaro 2018 ihr erstes Endspiel auf der ITF-Tour bestritten.



Im Halbfinale hatte Molinaro die an sieben gesetzte Yukina Saigo (JPN/853)mit 4:6, 6:4 und 6:2 besiegt ...