Molinaro verbessert sich auf Rang neun

Eléonora Molinaro steht in der Juniorenweltrangliste auf Platz neun. Beste Luxemburgerin war bislang Claudine Schaul, die 2001 Rang zehn innehatte.

Am vergangenen Sonntag gewann Eléonora Molinaro die Trofeo Bonfiglio in Mailand (I), eines der renommiertesten Sandplatzturniere bei den Junioren. Am Dienstag wurde die neue Weltrangliste der Junioren veröffentlicht: Die 17-Jährige verbessert sich von Rang 25 auf Platz neun.

Damit hat Molinaro das beste Ranking einer Luxemburgerin erreicht. Anfang Juli 2001 hatte Claudine Schaul ihre beste Platzierung in der Juniorenweltrangliste erreicht: Die damals 17-Jährige stand auf Platz zehn.



Molinaro bestreitet von Sonntag an das Junioren-Grand-Slam-Turnier in Roland Garros ...