Molinaro unterbricht Tenniskarriere

Joe TURMES Eléonora Molinaro legt den Tennisschläger zur Seite. Die 20-Jährige studiert nun in den USA.

Überraschende Nachricht aus der Luxemburger Tenniswelt: Eléonora Molinaro hat am Tag ihres 20. Geburtstags verkündet, ihre Tenniskarriere unterbrechen zu wollen. Während der Corona-Pandemie hat sie ihr Abitur gemacht. Nun widmet sie sich einem Studium der Physiotherapie an der University of Tennessee.

„Es war keine leichte Entscheidung, aber es war in diesem Moment die beste“, so Molinaro. Molinaro begründet ihre Entscheidung damit, dass die Wiederaufnahme der kleineren Turniere immer wieder verschoben wurde und es viele ungeklärte Fragen im Hinblick auf die Zukunft des Tennis gibt.

Zurzeit steht sie auf Rang 237 der Weltrangliste. Ihr bestes Ranking war Position 234 im Mai dieses Jahres. Im Jahr 2018 sorgte sie auf der Juniorinnentour für Furore. Sie stieß bis ins Viertelfinale der French Open vor und qualifizierte sich für das Masters-Turnier im chinesischen Chengdu.



