Molinaro unter den besten Juniorinnen

Eléonora Molinaro hat es geschafft, sich für das Juniorinnen-Masters im chinesischen Chengdu zu qualifizieren. Dort wird sie vom 22. bis 28. Oktober mit anderen sieben Juniorinnen um den Titel kämpfen.

Ihr zwölfter Platz im Ranking "Road to Chengdu" sollte letztlich gleichbedeutend mit dem Ticket nach Chengdu sein.

Zunächst wird die 18-Jährige allerdings bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires antreten, die am Samstag beginnen und am 18. Oktober enden. Dort wird auf Sand gespielt, während in Chengdu auf Hartplatz aufgeschlagen wird.