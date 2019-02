Für Luxemburg läuft es im Fed-Cup weiterhin nach Plan. Auch gegen Portugal war das FLT-Team überlegen.

Molinaro und Minella souverän

Joe TURMES Für Luxemburg läuft es im Fed-Cup weiterhin nach Plan. Auch gegen Portugal war das FLT-Team überlegen.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 438) hat Luxemburg im Fed-Cup-Duell der Europa-/Afrikazone II mit 1:0 gegen Portugal in Führung gebracht. Gegen Ana Filipa Santos, die nicht in der Weltrangliste geführt wird, siegte die 18-Jährige im Centre national de tennis in Esch/Alzette mit 6:1, 6:1. Nach 57 Minuten war ihr Einzel beendet.

Minella nur im ersten Satz gefordert



Mandy Minella (99) setzte sich anschließend gegen Francisca Jorge (648) mit 6:3, 6:0 durch. Damit hatte Luxemburg das Aufeinandertreffen mit Portugal gewonnen. Im abschließenden Doppel setzten sich Molinaro/Claudine Schaul mit 6:1, 6:4 gegen Claudia Cianci und Maria Ines Fonte durch.



Am Freitag von 16 Uhr an trifft Luxemburg zum Abschluss der Gruppenphase auf Israel.