Eléonora Molinaro steht beim ITF-Turnier im französischen Amiens im Endspiel. Im Halbfinale setzte sich die Luxemburgerin 6:0, 6:0 durch.

Molinaro überragt im Halbfinale

Bob Hemmen Besser hätte es für Eléonora Molinaro im Halbfinale nicht laufen können. Gegen Julie Gervais gewann die Luxemburgerin in Amiens 6:0, 6:0.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 514) hat am Samstag beim ITF-Turnier im französischen Amiens (15 000 US-Dollar) ein klares Zeichen gesetzt. Die Luxemburgerin triumphierte im Duell mit der Französin Julie Gervais (607) 6:0, 6:0.

Molinaro zeigte von Beginn an eine starke Leistung und tritt somit am Sonntag im Endspiel an. Dort trifft die Luxemburgerin auf Katarina Zavatska (UKR/253). Nach ihren jüngsten Leistungen rechnet sich die 17-Jährige wohl auch im Finale gute Chancen aus.