Eléonora Molinaro hat sich den Turniersieg im türkischen Antalya gesichert. Im Finale siegte die 19-Jährige souverän.

Molinaro triumphiert in Antalya

Joe TURMES

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 239) hat ihren ersten Turniersieg im neuen Jahr gefeiert. Beim Sandplatzturnier im türkischen Antalya (15 000 US-Dollar) setzte sich das 19-jährige Nachwuchstalent im Finale mit 6:2, 6:2 gegen Lokalmatadorin Zeynep Sonmez (656) durch.

Es war ihr achter Turniersieg auf der ITF-Tour. Alle acht Triumphe gelangen ihr auf einem Sandplatzbelag.

Im Halbfinale hatte Molinaro die chinesische Qualifikantin Jiangxue Han (786) mit 6:1, 6:4 besiegt.

Von Montag an tritt die Rechtshänderin erneut in Antalya an, dann bei einem mit 25 000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier.