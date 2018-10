Molinaro streicht die Segel

Die Luxemburger Tennisspielerin Eléonora Molinaro ist bei den Olympischen Jugendspielen im Einzel und im Doppel ausgeschieden.

(pg) - Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires gab es zwei Mal ein frühes Aus für die Tennisspielerin Eléonora Molinaro. Im Einzelwettbewerb war Molinaro (Juniorinnen-Weltranglistenposition: 12) am Montag bei der Zwei-Satz-Niederlage (1:6, 4:6) ohne Chance gegen Iga Swiatek (11) aus Polen, immerhin die Wimbledon-Gewinnerin im Einzel bei den Juniorinnen in diesem Jahr.



Am Sonntag hatte sich die 18 Jahre alte Spielerin im Doppel zusammen mit ihrer Partnerin Francesca Curmi aus Malta den Französinnen Clara Burel und Diane Parry mit 4:6, 6:3, 5:10 geschlagen geben müssen ...