Molinaro souverän ins Halbfinale

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 514/Nr. 4) ist beim ITF-Turnier (15 000 US-Dollar) in Amiens (F) weiterhin ohne Satzverlust: Am Freitag setzte sich die Luxemburgerin mit 6:2 und 6:1 gegen Angelica Moratelli (I/756) durch und steht damit im Halbfinale. Dort trifft die 17-Jährige heute auf Julie Gervais (F/607/6) oder Katharina Hobgarski (D/279/2). In Amiens hat Molinaro in drei Einzelbegegnungen noch keinen Satz verloren.