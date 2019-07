Molinaro siegt gegen Errani

So kann es weiter gehen: Eléonora Molinaro ist in Denain nicht zu bremsen. Nach einem Sieg gegen Sara Errani steht sie im Endspiel.

Joe GEIMER So kann es weiter gehen: Eléonora Molinaro ist in Denain nicht zu bremsen. Nach einem Sieg gegen Sara Errani steht sie im Endspiel.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 485) benötigt in Denain (F) nur noch einen Erfolg zum Turniersieg im Einzel. Beim ITF-Sandplatzturnier (25 000 US-Dollar) setzte sie ihre Siegesserie im Halbfinale fort. Die 18-Jährige besiegte am Samstagnachmittag einen großen Namen in der Tennisszene: Sara Errani (I/256) musste die Überlegenheit der Luxemburgerin anerkennen. Molinaro triumphierte in einem engen Spiel nach 2.13' mit 6:2, 4:6, 6:4.



Molinaro machte insgesamt neun Punkte mehr (100:91). Beide Spielerinnen schwächelten vor allem bei ihrem zweiten Aufschlag, was dann auch erklärte, warum das Publikum nicht weniger als 14 Breaks zu sehen bekam.



Errani war in ihrer Laufbahn bereits die Weltranglistenfünfte (2013). Seitdem ist die 32-Jährige, die 2012 im Finale der French Open stand und unter anderem alle Grand-Slam-Turniere im Doppel gewonnen hat, aber weit abgerutscht. Nach einer Dopingsperre lag sie zwischenzeitlich nur noch an Position 366 der Weltrangliste.



Molinaro trifft am Sonntag im Endspiel auf die an Nummer vier gesetzte Deutsche Katharina Hobgarski (247), die sich klar in zwei Sätzen mit 6:1, 6:3 gegen Elitsa Kostova (BUL/220) behauptete.

