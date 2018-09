Molinaro schlägt nicht in Kockelscheuer auf

Eléonora Molinaro wird in diesem Jahr nicht vor heimischer Kulisse in Kockelscheuer aufschlagen. Stattdessen nimmt die 17-Jährige an den Olympischen Jugendspielen teil.

Joe TURMES Eléonora Molinaro wird in diesem Jahr nicht vor heimischer Kulisse in Kockelscheuer aufschlagen. Stattdessen nimmt die 17-Jährige an den Olympischen Jugendspielen teil.

Eléonora Molinaro wird nicht bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in der Qualifikation antreten. Die 17-Jährige wird stattdessen bei den Olympischen Jugendspielen aufschlagen, die vom 6. bis 18. Oktober auf Sand in Buenos Aires ausgetragen werden.



"Es stellt eine einmalige Gelegenheit dar, bei diesem Wettbewerb mitzuspielen. Ich hoffe, die Organisatoren in Kockelscheuer können dies verstehen. In den kommenden Jahren schlage ich wieder gerne in Kockelscheuer auf", so Molinaro.



Das Turnier in Kockelscheuer beginnt am 13. Oktober mit der Qualifikation. Um dort anzutreten, hätte Molinaro eine Wildcard der Organisatoren benötigt.



In der kommenden Woche schlägt Molinaro in der Juniorinnenkonkurrenz der US Open auf. In der ersten Runde geht es gegen eine Qualifikantin.