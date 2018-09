Eléonora Molinaro wollte in der Juniorinnenkonkurrenz der US Open für Furore sorgen, doch die Luxemburgerin musste sich bereits in der ersten Runde geschlagen geben.

Molinaro scheitert zum Auftakt

Bob HEMMEN Eléonora Molinaro wollte in der Juniorinnenkonkurrenz der US Open für Furore sorgen, doch die Luxemburgerin musste sich bereits in der ersten Runde geschlagen geben.

Für Eléonora Molinaro (Juniorinnenweltrangliste: 11) sind die US Open bereits vorbei. Die an Nummer sieben gesetzte 17-Jährige scheiterte in der Juniorinnenkonkurrenz in der ersten Runde an der japanischen Qualifikantin Himari Sato (63) mit 3:6, 3:6.



Die Luxemburgerin fand zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel, hatte Probleme bei eigenem Aufschlag und erspielte sich selbst kaum Breakbälle.



Zudem leistete sich Molinaro deutlich mehr unnötige Fehler. Nach 1.14' war das Turnier für sie beendet.