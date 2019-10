Eléonora Molinaro verliert ihr Auftatkmatch in der Qualifikation in Kockelscheuer, zeigt aber zeitweise gute Ansätze.

Molinaro scheitert an Vögele

David THINNES

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 sind für Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 280) beendet: Die 19-Jährige unterlag in der Qualifikation mit 1:6 und 3:6 gegen Stefanie Vögele (CH/132).

"Das Resultat ist etwas zu deutlich. Ich hatte meine Chancen, habe sie aber nicht genutzt", analysiert Molinaro nach der Niederlage gegen die Nummer vier der Setzliste. "Natürlich ist es frustrierend so zu verlieren. Dennoch bin ich mit meinem Niveau zufrieden. Ich habe versucht, das umzusetzen, was ich im Training gezeigt habe. Das ist mir nicht immer gelungen, aber ich habe es immer weiter versucht", so Molinaro.

Weiter geht es für die Nummer zwei der FLT am kommenden Wochenende in der Qualifikation des ITF-Turniers (80 000 US-Dollar) von Poitiers (F). Ob sie in der darauffolgenden Woche in Petingen antritt, dazu wollte sich Molinaro nicht äußern.