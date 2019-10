Der Kampfgeist war vorhanden, aber es reichte nicht: Eléonora Molinaro hat in der zweiten Runde des Hallenturniers in Petingen verloren.

Molinaro scheidet aus

Joe TURMES

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 276) hat in der zweiten Runde beim ITF-Hallenturnier in Petingen (25 000 US-Dollar) die Segel streichen müssen. Das 19-jährige Nachwuchstalent unterlag mit 2:6, 2:6 gegen die an zwei gesetzte Niederländerin Arantxa Rus (104).

Molinaro hielt in den Ballwechseln gut mit, sie hatte allerdings Probleme, Druck gegen die erfahrene Gegnerin aufzubauen. In der ersten Runde hatte Molinaro von der verletzungsbedingten Aufgabe der weißrussischen Qualifikantin Anna Kubareva (552) profitiert. Damit ist keine Luxemburgerin mehr im Einzel bei den Kyotec Open vertreten.