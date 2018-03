Nach ihrem Erfolg beim Juniorenturnier in Esch/Alzette gewinnt Eléonora Molinaro auch ihr erstes Spiel in Amiens.

Molinaro ohne Mühe in Runde zwei

David Thinnes Nach ihrem Erfolg beim Juniorenturnier in Esch/Alzette gewinnt Eléonora Molinaro auch ihr erstes Spiel in Amiens.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 514) steht beim ITF-Turnier (15 000 US-Dollar) in der zweiten Runde. Die an vier gesetzte FLT-Spielerin setzte sich am Dienstag zum Auftakt souverän mit 6:2 und 6:1 gegen Katerina Filip (S/1 020) durch.



In der zweiten Runde trifft Molinaro auf Anastazja Rosnowska (D) oder Oleksandra Oliynykova (CRO/1 127).



Im Doppel setzte sich Molinaro mit Emeline Dartrin (F) mit 6:3 und 6:3 gegen Filip/Franziska Kommer (S/D) durch. Im Viertelfinale trifft das Duo am Mittwoch auf die an eins gesetzten Lisa-Marie Maetschke/Angelica Moratelli (D/I).