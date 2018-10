Eléonora Molinaro hat beim ITF-Hallenturnier in Petingen die Auftakthürde gemeistert. Sie bewies Nervenstärke gegen eine Slowakin.

Molinaro kämpft sich in Runde zwei

Joe TURMES Eléonora Molinaro hat beim ITF-Hallenturnier in Petingen die Auftakthürde gemeistert. Sie bewies Nervenstärke gegen eine Slowakin.

Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 390) hat die erste Runde beim ITF-Hallenturnier in Petingen (25 000 US-Dollar) überstanden. Die 18-Jährige besiegte die Slowakin Michaela Honcova (311) mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Im ersten Durchgang wehrte Molinaro drei Satzbälle ihrer Gegnerin ab. In der zweiten Runde geht es am Mittwoch gegen "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Tayisiya Morderger (D/526).