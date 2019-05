Eléonora Molinaro gewinnt das Finale des ITF-Turniers von Antalya.

Molinaro holt Turniersieg

David THINNES Eléonora Molinaro gewinnt das Finale des ITF-Turniers von Antalya.

Vierter Turniersieg für Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 478): Die Luxemburgerin wird ihrer Favoritenrolle beim ITF-Turnier (15 000 US-Dollar) in Antalya (TUR) gerecht und holt sich den Turniersieg. Im Finale besiegt die an Nummer eins gesetzte Molinaro Zeynep Sonmez (TUR) mit 7:5 und 6:4. Im Halbfinale hatte sich die FLT-Spielerin mit 6:3 und 6:3 gegen die Qualifikantin Ines Ibbou (ALG) durchgesetzt.

Für Molinaro ist es der zweite ITF-Titel in diesem Jahr, der vierte insgesamt. Von Dienstag an bestreitet die 18-Jährige auch das nächste ITF-Turnier (15 000 US-Dollar) in Antalya.

Im Doppel waren Molinaro und Yulia Kulikova (RUS), an Nummer zwei gesetzt, am Samstag mit 3:6 und 5:7 gegen die an zwei gesetzten Cemre Anil (TUR) und Dasha Ivanova (USA) unterlegen.